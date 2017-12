WashingtonDie stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin Dina Powell wird die Regierung von US-Präsident Donald Trump Anfang 2018 verlassen. Es sei immer der Plan gewesen, dass Powell nach einem Jahr in ihre Heimatstadt New York City zurückkehren werde, teilte Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders am Freitag mit. Sie werde das Weiße Haus vermutlich bei Nahostthemen weiter von außerhalb unterstützen.