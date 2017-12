WashingtonIm Atomkonflikt mit Nordkorea hat US-Außenminister Rex Tillerson erste Gespräche ohne Vorbedingungen in Aussicht gestellt. Die Vereinigten Staaten seien bereit dafür, Pjöngjang müsse lediglich seine Waffentests einstellen, sagte er am Dienstag. Es sei „unrealistisch“, wenn die USA verlangten, dass Nordkorea am Verhandlungstisch sein gesamtes Nuklearprogramm aufgebe. Dafür habe das Land „zu viel investiert“.

Tillerson ergänzte, auch US-Präsident Donald Trump sei mit Blick darauf sehr realistisch. In der Washingtoner Denkfabrik Atlantic Council sagte er, bei einem möglichen Treffen könne seinetwegen über das Wetter oder die Form des Tisches gesprochen werden, an dem gesessen werde.