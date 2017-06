SeoulNordkorea hat den USA „Beraubung“ seiner Diplomaten vorgeworfen und New York als Sitz der Vereinten Nationen in Frage gestellt. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Sonntag, mehr als 20 US-Beamte hätten am Freitag auf dem New Yorker Flughafen John F. Kennedy „wie Gangster diplomatisches Gepäck von nordkoreanischen Diplomaten“ entwendet. Dabei habe es für das betreffende Paket ein gültiges Kurier-Zertifikat gegeben. „Diplomaten eines souveränen Staates wurde inmitten von New York – dem Sitz der Uno – diplomatisches Gepäck geraubt, sagte ein Sprecher des Außenministeriums der KCNA. „Das zeigt, dass die USA ein verbrecherischer und gesetzloser Gangster-Staat sind.“ Die Staatsgemeinschaft müsse daher ernsthaft prüfen, ob New York noch als Austragungsort internationaler Treffen in Frage komme.

Das Vorgehen sei ein „illegaler und verabscheuungswürdiger Akt der Provokation“, sagte der Außenamts-Sprecher. Der KCNA zufolge wurde den Diplomaten das Paket von Beamten weggenommen, die sich als Mitarbeiter des US-Heimatschutzministeriums und der Polizei ausgaben. Das US-Außenministerium und das Weiße Haus wollten sich am Sonntag nicht zu den Vorwürfen äußern.