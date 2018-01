DubaiEin im Exil lebendes Mitglied der katarischen Königsfamilie wird laut eigenen Angaben gegen seinen Willen in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgehalten. Scheich Abdullah bin Ali Al Thani sagte in einem am Sonntag veröffentlichten Video, er sei als Gast von „Scheich Mohammed“ nach Abu Dhabi eingeladen worden - damit meinte er offenbar Abu Dhabis Kronprinz Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan.

Ihm sei gesagt worden, dass er Abu Dhabi nicht verlassen solle, sagte Scheich Abdullah. Nun habe er Angst, ihm könne etwas zustoßen und die Schuld dafür werde dann Katar gegeben. Seine Lage gleiche einer Gefangenschaft, sagte er. Die Aufnahme war online zu sehen und wurde vom Nachrichtensender Al-Dschasira ausgestrahlt.