Doha Vor dem Hintergrund der Katar-Krise ist der Außenminister des Landes mit einem handschriftlichen Brief des Emirs nach Kuwait gereist. Außenminister Scheich Mohammed bin Abdel Rahman al-Thani sei am Montag in Kuwait-Stadt eingetroffen, berichtete die staatliche kuwaitische Nachrichtenagentur Kuna. Der Brief werde dem kuwaitischen Herrscher Scheich Sabah al-Sabah überreicht, der in der Krise zwischen Katar und vier arabischen Staaten vermittelt.