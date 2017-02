Das gewerkschaftsnahe Forschungsinstitut IMK warnt angesichts der von US-Präsident Donald Trump angestoßenen Deregulierung im Finanzbereich vor Risiken für Deutschland. Trump vernachlässige die von unzureichend beaufsichtigten Finanzmärkten ausgehenden Risiken "sträflich", sagte IMK-Direktor Gustav Horn am Montag in Berlin. "Dies kann durch die weltweite Verknüpfung der Märkte letztlich auch die europäischen und deutschen Steuerzahler viel Geld kosten, wenn die Risiken relevant werden."

Aus Sicht des Düsseldorfer IMK gibt es in den USA derzeit aber keine Engpässe bei der Kreditversorgung. Horn bezeichnete die Pläne Trumps als beunruhigend: "Der US-Präsident scheint zu glauben, dass die Finanzmärkte in sich stabil sind und man sie von Fesseln befreien muss, statt ihnen Fesseln anzulegen." Sie seien jedoch immer dann "krisenträchtig", wenn die Regulierung nicht stimme und die Risikovorsorge zu gering sei.

Dabei kommt das IMK in einer Studie zum Ergebnis, dass die Finanzmarktrisiken in Deutschland zwischen Januar 2016 und Anfang 2017 etwas gesunken sind: "Allerdings bleiben sie im langfristigen Vergleich relativ hoch und könnten in diesem Jahr wieder steigen", heißt es in dem Bericht.