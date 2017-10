Das Weiße Haus betonte, der Scheck sei an die Familie von Dillon Baldrige gesendet worden. Zu welchem Zeitpunkt das passiert sei, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Lindsay Walters, zunächst nicht. Sie kritisierte die Medien dafür, die privat angebotene, „großzügige und ernst gemeinte“ Geste Trumps für eine „voreingenommene Agenda“ zu benutzen. Das sei widerlich, sagte Walters.

WashingtonDie Debatte über Beileidsbekundungen von US-Präsident Donald Trump an Familien getöteter US-Soldaten schlägt immer höhere Wellen. Nach Angaben des Weißen Hauses vom Mittwoch (Ortszeit) zahlte Trump dem Vater eines in Afghanistan getöteten Soldaten 25.000 Dollar (etwa 21.000 Euro). Zuvor hatte die „Washington Post“ berichtet, Trump habe das Geld zwar versprochen, aber nicht gezahlt. Derweil erheben Familienmitglieder eines im Niger getöteten Soldaten Vorwürfe gegen Trump – dieser habe sich nicht respektvoll verhalten.

Zuvor hatte die „Washington Post“ berichtet, Trump habe dem Vater des Soldaten in einem Telefongespräch wenige Wochen nach dem Tod des 22-Jährigen Geld versprochen, sei der Zahlung aber nie nachgekommen. Die „Post“ berichtete zudem, dass sich das Weiße Haus dazu am Mittwochmorgen nicht äußern wollte. Trump wies Vorwürfe zurück, er habe sich damit nicht respektvoll gegenüber der Familie des toten Soldaten verhalten.

Derweil erklärte die Tante eines Soldaten, der vor rund zwei Wochen bei einem Hinterhalt im Niger ums Leben gekommen war, Trump habe sich in einem Telefonat zur Beileidsbekundung „nicht respektvoll“ verhalten. Die demokratische Kongressabgeordnete Frederica Wilson erklärte, dass sie während des Telefonats neben der Witwe gesessen habe. Trump soll während des Telefonats zur Witwe gesagt haben: „Er wusste, worauf er sich einlässt. Aber ich vermute, es tut trotzdem weh.“ Trump hatte die Familien der insgesamt vier gestorbenen Soldaten am Dienstag dieser Woche angerufen. Was Trump genau gesagt hatte, war zunächst nicht bekannt.