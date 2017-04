SeoulChina und die USA arbeiten laut US-Präsident Donald Trump gemeinsam an „dem Nordkorea-Problem“. Nordkorea hatte mit einem weiteren Raketentest erneut die internationale Gemeinschaft provoziert. Das Geschoss, nach US-Angaben eine Mittelstreckenrakete, explodierte am Sonntag nach amerikanischen und südkoreanischen Angaben beim Start. US-Vizepräsident Mike Pence, der kurz darauf zum Beginn einer zehntägigen Asienreise in Seoul eintraf, sprach von einer Provokation.

Trumps Nationaler Sicherheitsberater, Herbert Raymond McMaster, sagte, die Entscheidung des Präsidenten, einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien anzugreifen zeige, dass er offensichtlich nicht davor zurückschrecke, harte Entscheidungen zu treffen. Der Besuch von Pence erfolgte inmitten erheblicher Spannungen wegen des trotzigen Festhaltens Pjöngjangs an seinem Atom- und Raketenprogramm.