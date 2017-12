Der Weihnachtsbaum vor dem Capitol in Washington ist am 19.12.2017 erleuchtet. Die Debatte im US-Senat zur Steuerreform dauert weiter an. Mit einer Abstimmung wird am späten Dienstagabend oder frühen Mittwochmorgen (ortszeit) gerechnet. Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++