WashingtonGlaubt man den Agenturmeldungen, hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Nacht einen Haushaltsentwurf vorgelegt. Doch die „Blaupause, um Amerika wieder großartig zu machen“, wie das Weiße Haus seinen Entwurf nennt, ist kein normales Regierungsdokument, sondern ein Sprengsatz. Das Ziel, um Steve Bannon, Trump Chefideologe, zu zitieren, ist „die Dekonstruktion des Verwaltungsstaats“. Das Weiße Haus will ein politisches Beben auslösen, eine über Jahrzehnte gewachsene Bürokratie in Trümmer legen.

Großartig wird Amerika demnach durch rabiate Kürzungen für Programme zur Förderung von Kunst, Kultur und Wissenschaft, durch Einsparungen im Sozial- und Bildungsetat sowie eine Verstümmelung von Außenministerium und Umweltbehörde. Die Zuschüsse für die Klimaschutzprojekte der Vereinten Nationen sollen gestrichen, die Zuwendungen für UN-Friedensmissionen und Entwicklungsprogramme der Weltbank drastisch reduziert werden. Die Streichorgie soll Geld freimachen, um Rüstungsausgaben zu erhöhen, zusätzliche Milliarden für Grenzschutz auszugeben und Veteranen zu helfen. „Amerika zuerst“, nennt Trump das.