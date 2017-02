US-Präsident Donald Trump greift bei der Besetzung eines hochrangigen Postens erneut auf das Militär zurück. Neuer Nationaler Sicherheitsberater werde Generalleutnant Herbert Raymond McMaster, erklärte Trump am Montag in West Palm Beach in Florida. Die Ernennung kommt für einige Experten überraschend, da der Veteran des ersten Irak-Kriegs dafür bekannt ist, Autorität infrage zu stellen. Trump muss den Posten neu besetzen, nachdem Generalleutnant Michael Flynn wegen möglicherweise strafbarer Kontakte zum russischen Botschafter zurücktreten musste. Trumps Favorit, Vize-Admiral Robert Harward, hatte anschließend die Stelle abgelehnt.

Die US-Regierung ist noch nicht komplett - und muss einen neuen Rückschlag verkraften: Donald Trumps Sicherheitsberater Michael Flynn scheiterte. In Moskau kommt der Rücktritt nicht gut an.

McMaster ist ein dekorierter und hoch angesehener Absolvent der Militärakademie West Point, der an der University of Northern Carolina in US-Geschichte promovierte. Bekannt wurde er 1997 durch ein Buch zum Vietnam-Krieg, in dem er mit der damaligen politischen und militärischen Führung hart ins Gericht ging. Der als "H.R." bekannte 54-Jährige wurde 2014 vom Magazin "Time" als einer der 100 einflussreichsten Menschen aufgelistet, unter anderem wegen seiner Bereitschaft zur Kritik. Seine Haltung führte dazu, dass er bei der Beförderung zum Brigadegeneral zunächst zweimal übergangen wurde. Die neue US-Regierung hat seit ihrem Antritt am 20. Januar ihrerseits zum Teil scharf auf Kritik reagiert.