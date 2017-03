WashingtonSelbstbewusst ist er, von Selbstkritik dagegen hält Donald Trump nicht viel. Jüngster Beleg ist ein Interview, dass das „Time Magazin“ jetzt mit dem US-Präsidenten geführt hat. Journalist Michael Scherer fragte Trump, ob dessen ständig wechselnden und teilweise falschen Aussagen nicht ein Risiko für seinen Ruf als Präsidenten bedeuteten. Der jedoch entgegnete dem Reporter selbstbewusst: „Ich kann so schlecht nicht sein, weil ich Präsident bin und du nicht.“

In dem am Mittwoch geführten Telefoninterview spricht Trump außerdem über den Vorwurf gegenüber seinen Vorgänger Barack Obama, ihn während des Wahlkampfs abgehört zu haben. „Ich bin ein sehr instinktiver Mensch, aber mein Instinkt wird sich als richtig erweisen. Ich habe Papiere, die besagen, dass das passiert ist“, so Trump.