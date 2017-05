Zurück in der Heimat postete Trump am Sonntag eine Reihe von wütender Tweets, in denen er die „Fake News Medien“ abermals kritisierte. Die Berichte über Kushners geplanten geheimen Kommunikationsdraht bezeichnete er als „fabrizierte Lügen“. Konkret schrieb er: „Es ist meine Meinung, dass viele Leaks, die aus dem Weißen Haus kommen, fabrizierte Lügen sind.“ Er fügte hinzu: „Wenn immer Sie die Worte „Kreise sagen“ in den Fake-News-Medien sehen, und sie keine Namen nennen ... ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Quellen nicht existieren, sondern von Fake-News-Schreibern erfunden werden.“