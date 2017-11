St. CharlesUS-Präsident Donald Trump hat in seiner eigentlich der Steuerreform gewidmeten Rede den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un beschimpft. Nachdem Trump am Mittwoch (Ortszeit) in St. Charles im US-Staat Missouri den republikanischen Entwurf für ein neues Steuersystem als „Raketentreibstoff“ für die US-Wirtschaft bezeichnete, machte er eine kurze Sprechpause und warf „kleiner Raketenmann“ - sein bevorzugter Name für Kim - ein. Kim sei ein „kranker junger Hund“ (auf Englisch „sick puppy“), sagte Trump, bevor er wieder auf das eigentliche Thema zu sprechen kam. Das Publikum johlte über die Kim-Aussage, einen Tag nach einem erneuten nordkoreanischen Raketentest.

Zuvor hatte Trump eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen das kommunistisch geführte Land angekündigt. „Weitere schwerwiegende Sanktionen gegen Nordkorea werden heute in Kraft gesetzt“, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter, ohne ins Detail zu gehen. Zuvor hatte er mit Chinas Staatschef Xi Jinping telefoniert. Nordkorea hatte am Dienstag nach eigenen Angaben erfolgreich eine Interkontinental-Rakete getestet, die - gegebenenfalls bestückt mit einem Atomsprengkopf - angeblich auch das Gebiet der USA erreichen können soll.