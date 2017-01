Der Präsident hatte am Freitag per Dekret einen dreimonatigen Einreisestopp für Staatsbürger der mehrheitlich muslimischen Länder Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalia und Jemen verhängt. Trump setzte zudem das gesamte Regierungsprogramm zur Aufnahme von Flüchtlingen für vier Monate aus. Flüchtlinge aus Syrien dürfen für unbestimmte Zeit gar nicht mehr einreisen.

US-Präsident Donald Trump hat die kommissarische Justizministerin Sally Yates nach ihrer Kritik am Einreiseverbot für Bürger bestimmter muslimischer Länder entlassen. Sie habe sich geweigert, eine legale Anordnung zum Schutz von US-Bürgern umzusetzen und damit das Justizministerium „verraten“, teilte das Weiße Haus am Montagabend (Ortszeit) zur Begründung mit. Yates sei zudem von der Vorgängerregierung von Barack Obama ernannt worden und habe Schwäche in Sachen Grenzschutz und illegaler Einwanderung gezeigt. Als deren Nachfolger berief Trump den bisherigen Staatsanwalt des Ostbezirks von Virginia, Dana Boente.

Der Erlass sorgte für Chaos an den Flughäfen, Proteste in den USA und Verunsicherung und Empörung in der muslimischen Welt. Auch in den Reihen der Republikaner regte sich Kritik an dem Dekret.