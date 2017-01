Los AngelesEine kalifornische Separatistengruppe hat einen neuen Anlauf für die Unabhängigkeit von den USA unternommen. Die Organisation Yes California Independence Campaign habe einen Antrag für ein Referendum eingereicht, teilte die Regierung des US-Staates am Donnerstag (Ortszeit) mit. Sie wollten die Wähler über den Teil der kalifornischen Verfassung abstimmen lassen, der den Staat zum untrennbaren Teil der Vereinigten Staaten erklärt. Auch der Verweis auf die US-Verfassung als oberstes Gesetz solle gestrichen werden.

Die Regierung teilte mit, die Gruppe müsse als nächstes bis Juli die Unterschriften von knapp 600 000 Wählern sammeln, damit im November 2018 über den Vorstoß abgestimmt werden könne. Werde die kalifornische Verfassung entsprechend geändert, wolle die Gruppe 2019 über die Unabhängigkeit abstimmen lassen.