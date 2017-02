WashingtonUS-Präsident Donald Trump gibt sich zuversichtlich, die vorgeschlagene Erhöhung des Rüstungsetats durch eine stärkere Konjunktur und Kürzungen in anderen Bereichen gegenfinanzieren zu können. „Ich denke, dass das Geld von einer auf Touren gebrachten Wirtschaft kommen wird“, sagte Trump am Dienstag in einem Interview des Senders Fox News. Das Wachstum habe zuletzt wahrscheinlich etwas mehr als ein Prozent der Wirtschaftsleistung betragen. Wenn er das „auf drei oder vielleicht mehr“ steigern könne, dann spiele man in einer ganz anderen Liga.