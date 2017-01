Der demokratische Oppositionsführer im US-Senat, der New Yorker Chuck Schumer, sagte: „Über die Wangen der Freiheitsstatue rollen Tränen.“

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnte vor „katastrophalen Konsequenzen“. „Mit einem Federstrich hat Präsident Trump seine hasserfüllte fremdenfeindliche Wahlkampfrhetorik in die Tat umgesetzt, indem er Menschen allein aufgrund ihrer Religion herausgreift“, sagte AI-Generalsekretär Salil Shetty.

So hat Trumps Vorzeigeressort Mar-a-Largo in Florida kräftig an der Preisschraube gedreht. Der Privatclub – von Trump hochgezogen und noch im Wahlkampf für Pressekonferenzen genutzt – hat seine Mitgliedergebühr nach der Wahl Trumps zum US-Präsidenten von 100.000 auf 200.000 US-Dollar im Jahr erhöht, berichtet der Fernsehsender CNBC. Man habe plötzlich einen rasanten Anstieg der Nachfrage erlebt, erklärte der Betreiber des Mar-a-Lago Bernd Lembcke. Zur Verteidigung verwies er darauf, dass der exklusive Club – mit möglicherweise direktem Zugang zu Donald Trump – schon länger eine Preiserhöhung geplant hatte und der jetzige Betrag nicht höher ist als Mitte der 2000er-Jahre. Im Zuge der Finanzkrise hätte man den Preis halbiert.

Auch im neu eröffneten Trump International Hotel in Washington wird versucht, mit der neuen Popularität des Namensgebers Kasse zu machen. Wie der „Washingtonian“ recherchiert hat, sind die Cocktail- und Bierpreise an der Bar stark gestiegen. Kosteten zur Eröffnung des Hotels im September die Cocktails noch zwischen 16 und 20 US-Dollar, waren im Oktober schon 20 bis 24 US-Dollar aufgerufen. Nun kostet der billigste Cocktail bereits 24 US-Dollar.