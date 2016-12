SeoulZwei Atomtests, der Start einer umstrittenen Weltraumrakete und mehr als 20 Tests mit ballistischen Raketen – Nordkorea hat sich in diesem Jahr mit seinem Verhalten über alle entsprechende Warnungen und Verbote des Uno-Sicherheitsrats hinweggesetzt. Das weitgehend isolierte Regime in Pjöngjang hielt damit auch an seinem Konfrontationskurs gegenüber der Supermacht USA fest, der es eine feindselige Politik unterstellt.

Doch seit dem Wahlsieg des Republikaners Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl im November hielt sich Nordkorea auffällig zurück, es gab zunächst keine neuen Raketentests. Doch schon befürchtet Südkorea, dass Pjöngjang um den Tag des Amtsantritts von Trump im Januar neue Provokationen unternimmt, um damit die neue US-Regierung zu testen. Oder wartet Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un auf ein Dialog-Signal von Trump?