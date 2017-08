Die US-Polizei könnte bald mehr militärische Ausstattung erhalten. Die Regierung unter US-Präsident Donald Trump möchte laut Dokumenten, die der Nachrichtenagentur AP vorlagen, eine Verfügung lockern, die die Weitergabe von Militärausrüstung an die Polizei beschränkte. Mit dieser hatte die US-Polizei bisher nur limitierten Zugang zu Waffen des Militärs wie Granatwerfern, Feuerwaffen und Munition. Mit der Exekutivanordnung Trumps würde überschüssige Ausstattung, die sonst verschrottet würde, an Staats- und lokale Polizei weitergegeben werden können, wie es in den Dokumenten heißt.

Es wurde erwartet, dass US-Justizminister Jeff Sessions über diese Änderungen am Montag bei einer Rede in Nashville vor dem Polizei-Verband Fraternal Order of Police zu Sprechen kommt. Kritiker sehen in der Weitergabe von Militär-Equipment die Gefahr, dass die Polizei härtere Waffen auch gegen friedliche Demonstranten einsetzt. Mit den Änderungen hätten die Polizisten unter anderem auch Zugriff auf Schutzschilde, kugelsichere Westen und gepanzerte Fahrzeuge. Polizeigewerkschaften hatten bereits seit längerem Druck auf die Trump-Regierung gemacht, das überschüssige Material an die Polizei weiterzureichen. Vielen von ihnen sind der Überzeugung, die lokale Polizei benötige es, um sich ausreichend zu schützen, vor allem bei Amokläufen oder Schießereien.