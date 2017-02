US-Präsident Donald Trump bleibt in diesem Jahr dem traditionellen Korrespondenten-Dinner in Washington fern. Er werde nicht am White House Correspondents' Association Dinner teilnehmen, erklärte Trump am Samstag per Twitter. Die jährliche Veranstaltung findet am 29. April statt.

Sie ist für die zum Teil bissigen, zum Teil selbstironischen Witze der Redner bekannt, zu denen meistens der Präsident gehört. Kritiker bemängeln, dass die Treffen eine zu große Nähe von Presse und Politik fördern.