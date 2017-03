Wind weht die Krawatte von US-Präsident Donald Trump, beim Verlassen der Air Force One auf den Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida.

Donald Trump wirft seinem Amtsvorgänger Barack Obama vor, er habe ihn während des Wahlkampfs abhören lassen. Beweise hat er keine. Indessen gerät Trumps Kabinett zunehmend unter Druck.

US-Präsident Donald Trump hat am Samstag in rüdem Ton schwere Vorwürfe gegen seinen Vorgänger Barack Obama erhoben. Ohne Beweise oder Belege schrieb Trump in einer Serie von Tweets, Obama habe ihn vor der Präsidentschaftswahl im Trump-Tower abhören lassen. Es war nicht klar, worauf Trump sich bezog. Trump schrieb unter anderem: „Wie tief ist Präsident Obama gesunken, meine Telefone während des heiligen Wahlprozesses anzuzapfen. Böser (oder kranker) Typ!“ Trump zog auch einen Vergleich zur Watergate-Affäre, als US-Präsident Richard Nixon infolge einer Abhöraffäre zurücktreten musste.

Was Trump gemeint haben könnte, war nicht unmittelbar klar. Der Präsident ist über das Wochenende in Mar-a-Lago in Florida. Erste Reaktionen schlossen nicht aus, dass Trump mit seiner Aufsehen erregenden Aktion von den Schwierigkeiten ablenken will, die sein Wahlkampfteam und nun seine Regierung mit ungeklärten Beziehungen zu Russland hat.

Donald Trump: Ein Kurzporträt des 45. US-Präsidenten Geburt Donald Trump wurde am 14. Juni 1946 im New Yorker Stadtteil Queens geboren.

Beruflicher Werdegang Im Alter von 13 Jahren wurde er von seinen Eltern aufs Internat geschickt. Später folgte er dem Vater ins Immobilienmetier und machte auch mit Misswahlen und Spielcasinos Geld. Trump hatte unter anderem mit der Fernsehshow „The Apprentice“ Erfolg, sie machte „The Donald“ als Reality-TV-Star einem großen Publikum in den USA bekannt.

Reichtum Trumps Erfolge als Unternehmer sind umstritten. Wie reich er wirklich ist, bleibt Spekulation. Bis heute weigert sich der Unternehmer, seine Steuererklärung offenzulegen.

Politik & Skandale Wegen seiner zahllosen Ausfälle wurde Trump heftig angegangen und vielen zum Feindbild. Trump wird oft parodiert, anderen ist er Idol. Seinen Anhängern steht er - getreu dem Motto„Make America Great Again“ für Neuanfang, ein Aufbrechen verkrusteter Strukturen, eine Rückbesinnung auf Amerika und einen radikalen Abschied von der politischen Agenda Barack Obamas. Tabubrüche waren und sind typisch für Trump. Er hetzte gegen Ausländer, verhöhnte Behinderte, sagte skandalöse Dinge über Frauen. „Ich könnte jemanden auf der Straße erschießen und würde trotzdem keinen einzigen Wähler verlieren“, sagte er einmal.

Privatleben Trump, dem viele Affären nachgesagt wurden, ist zum dritten Mal verheiratet. Mit seiner ersten Frau Ivana hat er die Kinder Donald (39), Eric (33) und Ivanka (35). Die zweite Frau, Marla Maples, brachte die gemeinsame Tochter Tiffany (23) zur Welt. Mit seiner dritten Frau, dem aus Slowenien stammenden Model Melania, hat er den zehnjährigen Sohn Barron. Die Familie gehört für den Baulöwen zu den bei weitem wichtigsten Konstanten.

Der in Kritik geratene US-Justizminister Jeff Sessions gab indessen bekannt am Montag vor einem Ausschuss des Senats Aussagen zu seinen Verbindungen nach Moskau ändern zu wollen. Dabei werde er auch auf neueste Fragen von demokratischen Senatoren antworten, ging am Freitag (Ortszeit) aus einer Mitteilung des Justizministeriums hervor. Die neun Demokraten im Justizausschuss des Senats hatten Sessions zu einer Anhörung in dem Gremium aufgerufen.