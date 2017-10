Schlimmer als der Erste Weltkrieg: 1914 schlitterte die Welt – wie Historiker allerdings erst im Nachhinein feststellten – „im Schlafwagen“ in die Katastrophe. Wer damals allerdings sehen wollte, konnte sehen. Jetzt geschieht es mit Ansage und unter aller Augen: Donald Trump verweigert Iran die Zusage zum 2015 geschlossenen Atomdeal, was die Wiedereinführung der erst vor gut einem Jahr aufgehobenen Sanktionen bedeuten würde. Er kündigt im gleichen Atemzug neue Strafmaßnahmen an, und er zerdeppert alle diplomatischen Erfolge in einer brennenden Krisenregion.

Die USA haben nichts gelernt: Nach George W. Bushs epochaler Fehlentscheidung, 2003 in den Irak einzumarschieren, ohne internationales Mandat und auf der angeblichen Suche nach nicht vorhandenen Massenvernichtungswaffen, ging der Mittlere Osten in Flammen auf. Es zündelt an immer neuen Ecken, immer neue Terrormilizen à la „Islamischer Staat“ entstehen – Geburtshelfer: Washington.