Jared Kushner hat seinem Vater viel zu verdanken, sein Luxusleben im allgemeinen und sein Luxusstudium in Harvard im speziellen. Charles Kushner, ein Baumagnat aus New Jersey, ebnete seinem eher mittelmäßig begabten Sohn mit großzügigen Spenden den Weg an die vielleicht beste Universität der Welt – ein Vorgang, den der US-Autor Daniel Golden in seinem Buch „The Price of Admission“ detailliert beschreibt.

Ein paar Jahre später aber brachte das Spendengebaren großes Unglück über die Familie Kushner. Charles geriet wegen illegaler Zuwendungen an Politiker ins Visier der Strafverfolger, 2005 wurde er zu zwei Jahren Haft verurteilt.