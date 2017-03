US-Präsident Donald Trump will ein von seinem Schwiegersohn Jared Kushner geführtes Büro im Weißen Haus einrichten, das mit Hilfe von Ideen aus dem Unternehmenssektor die Regierungsarbeit umgestalten soll. Wie aus ranghohen Regierungskreisen verlautete, will Trump das sogenannte Büro amerikanischer Innovation am (heutigen) Montag vorstellen. Über die Pläne berichtete zuerst die Zeitung „The Washington Post“.

Das Innovationsbüro soll direkt dem Präsidenten unterstellt sein. Sein designierter Leiter Kushner ist ranghoher Berater von Trump. Zu den Personen, die an den Plänen für das Büro mitgewirkt haben, gehören der Direktor des nationalen Wirtschaftsrats, Gary Cohn und die stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin Dina Powell.