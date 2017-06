BrüsselEU-Ratspräsident Donald Tusk hat die Hoffnung offenbar noch nicht aufgegeben, dass Großbritannien trotz des beschlossenen Brexits Mitglied der Europäischen Union bleibt. Er sei von britischen Freunden gefragt worden, ob er nicht irgendeinen Weg sehe, damit ihr Land weiterhin in der EU bleibe, sagte Tusk am Donnerstag vor einem Treffen mit Premierministerin Theresa May in Brüssel. „Ich habe ihnen gesagt, dass die EU in der Tat auf Träumen gebaut worden ist, die unmöglich zu erreichen erschienen“, so Tusk.

Im Anschluss zitierte Tusk eine Zeile aus dem John-Lennon-Song „Imagine“: „You may say I am a dreamer but I'm not the only one“, sagte er, auf deutsch etwa: „Du magst sagen, ich sei ein Träumer, aber ich bin nicht der einzige.“