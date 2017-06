IslamabadDie Zahl der Toten bei einem Doppelanschlag im Nordwesten Pakistans ist bis Samstag auf 61 gestiegen. Das teilte ein Behördensprecher in Parachinar, Shahid Khan mit. Die Verantwortung für die Tat auf einem belebten Markt in der mehrheitlich von Schiiten bewohnten Stadt übernahm die sunnitische Gruppe Lashkar-e-Jhangvi. Bei einem weiteren Anschlag in Quetta waren am Freitag zwölf Menschen getötet worden. Dazu bekannten sich sowohl pakistanische Taliban als auch die Terrormiliz Islamischer Staat.

Ein Arzt im staatlichen Krankenhaus von Parachinar, Dr. Sabir Hussain, bestätigte die Zahl der Toten. Khan sagte, in der Nacht zum Samstag seien 45 Menschen ihren Verletzungen erlegen. Hussain sagte, sein Krankenhaus habe 261 Verletzte aufgenommen, 62 seien am Samstag noch in kritischem Zustand gewesen.