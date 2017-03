Mogadischu UN-Generalsekretär António Guterres ist nach eigenen Angaben zu einem Dringlichkeitsbesuch in Somalia eingetroffen, um den Fokus auf die dortige Hungerkrise zu legen. „Menschen sterben. Die Welt muss jetzt handeln, um dies zu stoppen“, schrieb Guterres am Montag auf Twitter. Bei der Landung seiner Maschine in Mogadischu sagte Guterres, man müsse „so viel Lärm wie möglich machen“. „Konflikt, Dürre, Klimawandel, Krankheit, Cholera. Die Kombination ist ein Alptraum“, erklärte er.

Somalia gab am Wochenende eine erste Zahl von Todesfällen bekannt, nachdem vergangene Woche eine nationale Katastrophe ausgerufen worden war. Demnach starben innerhalb eines Zeitraums von 48 Stunden in einer einzigen Region 110 Menschen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass fünf Millionen Menschen in dem Land am Horn von Afrika Hilfe benötigen.