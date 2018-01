Der UN-Sicherheitsrat kommt am (heutigen) Freitag für eine Dringlichkeitssitzung über die Unruhen im Iran zusammen. Eine Sprecherin Kasachstans, das derzeit den Vorsitz im Gremium hat, bestätigte das für den Nachmittag angesetzte Treffen. Unklar ist, wie die Beratungen verlaufen werden - die Ratsmitglieder sind über die anhaltenden Demonstrationen im Iran gespalten. Die USA hatten die Sitzung gefordert.

Bei den seit einer Woche andauernden Protesten in der Islamischen Republik sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Nach Zahlen des Innenministeriums nahmen bislang bis zu 42 000 Menschen an den durch wirtschaftliche Missstände ausgelösten Protesten teil. Zehntausende gingen am Mittwoch und Donnerstag auch auf die Straßen, um die iranische Führung zu unterstützen.