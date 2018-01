Vor einem drohenden Shutdown in den USA hat es am Freitag zwischen Demokraten und Republikanern zunächst keine Annäherung zur Abwendung einer Schließung von Regierungsbehörden gegeben. Präsident Donald Trump schob den oppositionellen Demokraten die Schuld für die Situation in die Schuhe. „Sie wollen illegale Einwanderung und schwache Grenzen“, schrieb er auf Twitter und wies dabei darauf hin, dass das Repräsentantenhaus am Donnerstagabend einem Haushaltsentwurf zugestimmt hatte.

In der zweiten Parlamentskammer, dem Senat, sah es für den Entwurf dagegen düster aus. Falls diese Parlamentskammer nicht bis Mitternacht (Ortszeit) mit deutlicher Mehrheit einem Ausgabenplan zustimmt, könnten viele staatliche Einrichtungen wegen Geldmangels bis auf Weiteres schließen. Zur Debatte steht ein Haushaltsentwurf, der die Finanzen kurzfristig bis Mitte Februar regeln soll. Die Demokraten sind dagegen.