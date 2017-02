Der sozialistische Kandidat Lenín Moreno muss sich vermutlich auf eine Stichwahl um die Präsidentschaft in Ecuador einstellen - auch wenn er nach Auszählungen in mehr als zwei Dritteln aller Wahlbüros wohl gewonnen hat. Demnach bekam er am Sonntag mehr als 38 Prozent, sein im Vorfeld als stärkster Rivale angekündigter Kontrahent, der Ex-Banker Guillermo Lasso, kam auf unter 30 Prozent.

Der Ausgang der Wahl in der Andennation mit ihren knapp 16 Millionen Einwohnern wird in Lateinamerika genau beobachtet. Dort sind in den vergangenen 18 Monaten konservative Politiker in Argentinien, Brasilien und Peru an die Macht gekommen. Außerhalb der Region ist von Interesse, wie die Wahl die Zukunft des Wikileaks-Gründers Julian Assange beeinflussen könnte. Der Australier hat in der Botschaft von Ecuador in London Zuflucht gefunden. Dieser könne dort bleiben, deutete Moreno an. Lasso versprach, im Falle seiner Präsidentschaft müsse der Aktivist die Botschaft zügig räumen.