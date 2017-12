MadridNach dem Aufheben der europäischen Haftbefehle gegen Carles Puigdemont und vier seiner einstigen Kabinettsmitglieder will der abgesetzte katalanische Regierungschef vorerst weiter in Belgien bleiben. Sein Anwalt Paul Bekaert sagte am Dienstag dem flämischen Sender VTM, Puigdemont bleibe „für den Moment“ im Land.

Bekaert ergänzte, er erwarte, dass die Gerichtsverfahren gegen Puigdemont und seine vier Mitstreiter jetzt beendet würden. Das würde jedoch nicht bedeuten, dass Puigdemont unmittelbar nach Katalonien zurückkehre, um für die Regionalwahl am 21. Dezember Wahlkampf zu betreiben. Bekaert verwies darauf, dass es einen gültigen spanischen Haftbefehl gegen seinen Mandanten gebe.