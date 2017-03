Kommunikation entsteht, wenn zwei Menschen nicht nur wechselseitig aufeinander einsenden. Nur dann werden auch Kompromisse zwischen sehr unterschiedlichen Positionen möglich. Am kommenden Dienstag wissen wir, wie das in der politischen Praxis unter veränderten Bedingungen gelingt. Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft zum ersten Mal US-Präsident Donald Trump. Vielleicht wird die Konfrontationslinie nicht auf den ersten Blick sichtbar sein. Vielleicht wird die diplomatische Vernunft das Treffen in eine fast übliche Form fassen. Und doch hat die Begegnung es in sich: die kontrollierte Kanzlerin trifft auf den 140-Zeichen-Choleriker.

Die Vorbereitung auf eine erste Begegnung unter Bedingungen verschärfter Verunsicherung erinnert womöglich an das Training im Kickboxen. Der Angriff kann in jedem Moment von jeder Seite kommen. So bereiteten sich Regierungschefs ansonsten auf Besuche bei unberechenbaren Autokraten vor. In den transatlantischen Beziehungen führt niemand das große Angriffsarsenal mit. Es reicht ja ein Twitter-Sturm für das kleine Gemetzel zwischendurch.