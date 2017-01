Seit der Wende zum 20. Jahrhundert gibt es Bewiesenes und Unbewiesenes, was so viel heißt wie Gerüchte, Fälschungen oder auch neudeutsch: Fakes. Dazwischen gab es nichts. Bis zum vergangenen Sonntag. Da brachte Kellyanne Conway, Beraterin des neuen US-Präsidenten, live in einer US-Fernsehsendung das Konzept der „alternativen Fakten“ in die Diskussion ein.

„Alternative Fakten sind keine Fakten, sondern Lügen“, antwortete der Moderator der Sendung. Damit wäre das Thema unter normalen Umständen erledigt. Aber wir haben keine normalen Umstände.