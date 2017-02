Gleich vorneweg: Sämtliche Visa sind nur eine nötige Vorstufe für die Einreise. Ein Visum, egal welches, stellt keinen Rechtsanspruch auf die Einreise dar. Letztlich entscheidet allein der Beamte am US-Zielflughafen über die Einreisegenehmigung. Er oder sie hat dabei beängstigend weitreichende Ermessensspielräume, er stempelt auch die maximal erlaubte Aufenthaltsdauer in den Pass. Der Reise-Pass muss vor Antritt der Reise noch mindestens sechs Monate gültig sein – also rechtzeitig um eine Verlängerung zu Hause kümmern.

Machen Sie auf keinen Fall unwahre Angaben beim Visa-Antrag. Wer sich bei der Einreise auf Rückfragen (und die kommen häufig…) in Widersprüche verwickelt, kann arge Probleme bekommen. Ein paar lapidare Standardfragen wie die nach der geplanten Dauer, dem Zielort und dem Zweck der Reise sind normal und kein Grund zur Besorgnis.