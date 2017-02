ESTA

Der einfachste Weg, um zu einmaligen Anlässen in die USA zu reisen. Genau genommen ist ESTA kein Visum, sondern ein Visa-Ersatzverfahren für die Bürger von insgesamt 90 Ländern, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie alle EU Länder. Eine ausführliche Liste finden Sie hier.

ESTA kann sowohl für touristische, als auch für einmalige geschäftliche Anlässe von kurzer Dauer benutzt werden, also etwa die Teilnahme an einem Meeting, einer Konferenz, einer Messe oder einer Verhandlung. Auch, wenn ESTA theoretisch für private und geschäftliche Anlässe gilt, sollte man beim Online-Antrag bei der Wahrheit bleiben, und bei Geschäftsterminen nicht leichtfertig "Tourist" angeben. Wer sich sonst bei der Einreise in Widersprüche verwickelt, kann zurückgeschickt und schlimmstenfalls mit einer mehrjährigen Einreisesperre belegt werden.