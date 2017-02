Für Austauschschüler und -studenten kann auch das J-1 Visa („exchange Visa“) infrage kommen, wenn zum Beispiel "erhebliche Teile der Studienkosten fremdfinanziert" werden, also etwa durch Stipendien; welches Visum Studenten im Einzelfall benötigen, erfragt man am besten beim Konsulat selbst.

Das "Studentenvisum". Das Studium muss an einem anerkannten College oder einer Uni stattfinden, einer privaten Hochschule oder im Rahmen eines anerkannten Sprachschulprogramms. Wird in der Regel auch für Schüleraustausch an höheren Schulen (über der 8. Klasse) genutzt.

Der Besuch bei einer Botschaft oder einem Konsulat ist nötig.

Maximale Gültigkeit und maximaler, ununterbrochener Aufenthalt: Dauer des US-Studiums, maximal 5 Jahre

I 1

Das "Journalistenvisum" , Bedingungen und Einschränkungen wie B1, jedoch nur für Vollzeit-Medienschaffende mit festem Wohnsitz außerhalb der USA. Dazu zählen neben schreibenden Journalisten auch Dokumentarfilmer, Fotografen, Radio- und TV-Journalisten sowie Kameraleute, letztere allerdings nur für dokumentarische, nicht für künstlerische Filme.

Für Kinofilm-Personal, Schriftsteller, bildende Künstler und Musiker gibt es das Künstlervisum XX, das auch Profisportler, die zu Wettbewerben und Tourneen anreisen, umfasst.

D und C 1

Das "Crewmember-Visum". Wird meist für Besatzungsmitglieder von Fluglinien oder Schiffen benötigt. Wer als Pilot oder Stewardess nicht im gleichen Flieger zurückreist, sondern von den USA aus weiter in ein anderes Land reist, benötigt zusätzlich ein Transit-Visum (C 1). D und C 1 werden aus pragmatischen Gründen von den US-Behörden jedoch gerne in Kombination bewilligt (C 1/D-Visa).