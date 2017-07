Reuters hatte zuvor über eine Mitteilung des US-Außenministeriums an alle diplomatischen Vertretungen der USA berichtet. Sämtliche Länder sollen danach künftig als Grundlage für die Erteilung von Visa umfangreiche persönliche Informationen über Einreisende zur Verfügung stellen, darunter biometrische und biografische Details. Allerdings betonten sowohl die US-Botschaft als auch das Bundesinnenministerium am Freitag, dass Deutschland kaum betroffen sein dürfte, weil es am sogenannten Waiver-Programm teilnimmt, in dessen Rahmen Deutschland mit den US-Behörden bereits umfangreiche Daten über Reisende austauscht.