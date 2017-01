Bild vergrößern Drei Gerichte haben bislang Entscheidungen in Zusammenhang mit Trumps Erlass gefällt. Bild: AFP

US-Präsident Donald Trump hat Einreiseverbote verhängt, die hauptsächlich Muslime betreffen, aber nicht ausschließlich. Sein Dekret besteht aus mehreren Teilen. Dazu hat ein Gericht in New York in der Nacht zum Sonntag in einer Eilentscheidung geurteilt. Zwei weitere Gerichte in Massachusetts und Virginia haben unabhängig davon ebenfalls Beschlüsse gefasst. Was bedeuten diese gerichtlichen Schritte im Einzelnen?