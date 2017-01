Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit hat das Einreiseverbot für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten in die USA verurteilt. Der Schritt bereite ihr große Sorgen und könnte Extremisten in die Hände spielen, hieß es am Montag in einer Erklärung der Vereinigung, der 57 islamische Nationen angehören.

Am Istanbuler Atatürk-Flughafen in der Türkei sorgte das Dekret für Verwirrung. Seit Samstag werde fast zehn Menschen die Reise in die USA verwehrt, berichtete der Sender CNN Türk. Die meisten von ihnen befinden sich demnach auf der Durchreise. Steht der Name eines Passagiers auf einer Liste der US-Behörden, dürfe dieser nicht in die USA fliegen.