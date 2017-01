Das Einreiseverbot verurteilt haben derweil auch Justizminister der Demokratischen Partei aus 15 US-Bundesstaaten und dem District of Columbia. In einer gemeinsamen Erklärung kündigten sie am Sonntag an, sie würden dafür kämpfen, dass die Trump-Regierung die Verfassung respektiere. Sie prüften auch rechtlicher Schritte gegen die Erlasse des Präsidenten.

Die USA würden wieder Visa für alle Länder erteilen, wenn im Laufe der nächsten 90 Tage neue „sicherste“ Maßnahmen in Kraft gesetzt worden seien. „Ich habe riesiges Mitgefühl für die Menschen, die von dieser schrecklichen humanitären Krise in Syrien betroffen sind“, schloss der Republikaner, „Meine erste Priorität wird es immer sein, unser Land zu schützen und ihm zu dienen, aber als Präsident werde ich Wege finden, all jenen zu helfen, die leiden.“

Mit lauten Sprechchören und Plakaten wie „Kein Bann“ oder „Liebe deinen Nächsten“ haben am Sonntag in zahlreichen Städten der USA wieder Tausende Menschen protestiert. Auch an mehreren Flughäfen, wo am Samstag dutzende Ausländer bei der Einreise gestoppt worden waren, und am Weißen Haus in Washington versammelten sich erneut Demonstranten. Die größten Protestaktionen zeichneten sich unter anderem in New York, Boston und Los Angeles ab.