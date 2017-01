WashingtonBei der Umsetzung des neuen Einreiseverbots machen die USA auch bei kleinen Kindern keine Ausnahmen. Mehrere Medien berichten über den Fall eines fünfjährigen Jungen iranischer Abstammung, der am Wochenende am Flughafen Dulles nahe Washington vier Stunden lang von den Behörden festgehalten wurde.

Bilder des Senders CNN zeigen, wie der Junge nach seiner Einreise von seiner wartenden Mutter in den Arm genommen wurde. Nach einem Bericht der „Huffington Post“ handelte es sich bei dem Fünfjährigen um einen im Bundesstaat Maryland lebenden US-Bürger. Der Bericht verweist auf einen Facebook-Beitrag des demokratischen US-Senators Chris Van Hollen aus Maryland, der den Vorfall mit den Worten „Schäm Dich, Donald Trump“ kommentierte.

Die schnelle Umsetzung der Verfügung hat Reisepläne weltweit gestört. Reisende, darunter Touristen, Studenten, Einwanderer und rückkehrende Urlauber wurden an Flughäfen festgenommen, nachdem sie in den USA eingetroffen waren. Einige verbrachten die Nacht in Gewahrsam. Die meisten von ihnen wurden bis Montag freigelassen.