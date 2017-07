SeoulMit einem eintägigen Manöver hat Südkorea seine Kampfbereitschaft für den Fall einer möglichen Aggression aus Nordkorea erprobt. An den Übungen waren nach Angaben der Marine am Donnerstag 15 Kriegsschiffe, darunter ein Zerstörer, sowie Hubschrauber und Kampfflugzeuge beteiligt, die vor der Ostküste des Landes zahlreiche Lenkflugkörper abfeuerten. Das Manöver war seit längerem geplant, doch erfolgte es nun nur zwei Tage nach dem Nordkorea den ersten Start einer ballistischen Langstreckenrakete bekanntgegeben hatte.

Dieser Test schürte in den USA, Südkorea und Japan die Sorge, dass Pjöngjang in absehbarer Zeit in der Lage sein könnte, mit einer Rakete mit Atomsprengkopf US-Gebiet zu erreichen. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat erklärt, das Waffenprogramm seines Landes sei nicht verhandelbar, solange die USA ihre feindselige Politik gegenüber Nordkorea nicht aufgäben.