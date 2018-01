US-Präsident Donald Trump will die Finanzierung einer Grenzmauer zu Mexiko mit Zugeständnissen an die Demokraten in der Einwanderungspolitik erkaufen. Trump sagte am Mittwoch, er sei bereit, jungen illegalen Einwanderern nach zehn bis zwölf Jahren die US-Staatsbürgerschaft anzubieten. Im Gegenzug verlangt er vom Kongress die Bereitstellung von 25 Milliarden Dollar für den Bau des Grenzbollwerks im Süden.

In seiner ersten Rede zur Lage der Nation am Dienstag will Trump außerdem Details seines Investitionsprogramms bekanntgeben: Er erwarte Infrastruktur-Investitionen von 1,7 Billionen Dollar binnen einer Dekade.