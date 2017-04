Haftzentrum für Einwanderer in den USA (Archivfoto von 2010). Das Gewahrsam in diesen Einrichtungen ist in den USA umstritten. Erst am 11. April berichtete die interne Prüfeinheit des Heimatschutzministeriums von mehr als 1000 Beschwerden wegen sexueller Gewalt in der Abschiebehaft.