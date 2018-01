WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat einen Vorschlag zum künftigen Kurs beim Streitthema Einwanderung vorgelegt. Wie Regierungsvertreter am Donnerstagabend mitteilten, ist Trump demnach bereit, ein Vorhaben zu unterzeichnen, dass bis zu 1,8 Millionen junge Migranten, die als Kinder illegal in die USA gekommen sind, den Weg zur US-Staatsbürgerschaft ebnet.

Im Gegenzug für das laut den Regierungsmitgliedern „extrem großzügige“ Angebot, soll der Kongress einen 25 Milliarden Dollar schweren Fonds einrichten, mit dem der von Trump geplante Mauerbau an der Grenze zu Mexiko finanziert werden soll. Außerdem soll mehr in den Schutz an der Grenze zu Kanada investiert werden.