AbidjanDie Uno-Blauhelmmission in der Elfenbeinküste ist nach 13 Jahren offiziell beendet worden. Bei einer Zeremonie verabschiedeten sich am Freitag die letzten Soldaten der UNOCI-Mission. Diese war 2004 in den westafrikanischen Staat entsandt worden, um nach dem Bürgerkrieg wieder für Stabilität zu sorgen.

„Der Abzug von UNOCI macht den bemerkenswerten Fortschritt deutlich, der in der Elfenbeinküste auf dem Pfad zu Frieden, dauerhafter Stabilität und wirtschaftlichem Wohlstand gemacht wurde“, sagte der Uno-Gesandte Aichatou Mindaoudou. Allerdings gab es in den vergangenen Monaten eine Reihe von Aufständen innerhalb des Militärs, die Sorgen vor neuer Gewalt schürten.