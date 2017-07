Die USA heben das Verbot von Laptops an Bord von Flugzeugen an zwei weiteren Flughäfen auf. Nach dem Golf-Emirat Abu Dhabi dürfen Passagiere, die direkt in die Vereinigten Staaten fliegen, auch wieder von den Airports Dubai und Istanbul Computer und Tablets mit an Bord nehmen. Die USA erlaubten die Geräte wieder, nachdem der Flughafen Dubai die Sicherheitskontrollen verschärfte habe, teilte Emirates mit Sitz in Dubai am Mittwoch mit. Die Fluglinie ist die einzige, die von der Stadt am Persischen Golf ohne Unterbrechung in die USA fliegt. Nach Aussagen von Turkish Airlines, der größten Airline am Istanbuler Airport, ist die Mitnahme Laptops an Bord ab sofort gestattet.