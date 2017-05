Macron antwortete wenig diplomatisch: Diese Medien hätten „Lügenpropaganda“ über ihn verbreitet. „Wenn Presse-Unternehmen verleumderische Unwahrheiten verbreiten, dann sind sie keine Journalisten, sondern Mittel der Einflussnahme.“ Er werde in dieser Sache nicht nachgeben. Macron hatte Mitarbeiter jener Medien von seinen Veranstaltungen ausgeschlossen.

Beide Medien haben auch einen deutschen und einen englischen Dienst und berichten aus russischer Sicht über Politik in westlichen Staaten. Dass dabei viele Unwahrheiten verbreitet werden, ist schon häufig in anderen Medien thematisiert worden. Ein Staatschef hat Sputink und Russia Today aber wohl noch nie so deutlich kritisiert – zumindest nicht, während er neben dem russischen Präsidenten stand.

Macron setzt solche Machtposen bewusst ein. Als er seinen US-Kollegen Donald Trump im Rahmen des Nato-Gipfels in Brüssel traf und ihm vor den Kameras die Hand schüttelte, ließ er diese nicht los, obwohl Trump zwei Mal versuchte, sich zu befreien. Genau diese Dominanzgeste setzt Trump bei Bildterminen mit anderen Politikern gerne ein. Macron sagte später: „Man muss zeigen, dass man keine kleinen Zugeständnisse macht, auch keine symbolischen.“