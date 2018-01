Brüssel/LuxemburgDer Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtverbrauch in der Europäischen Union hat sich seit 2004 auf 17 Prozent verdoppelt. Dies meldete die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag. Damit sieht sich die EU auf gutem Weg, ihr Ausbauziel von 20 Prozent bis 2020 zu erreichen.

Elf der 28 Länder haben ihre jeweiligen Zusagen für 2020 laut Eurostat schon heute erfüllt. Deutschland ist davon indes noch ein gutes Stück entfernt: Bis 2020 sollen 18 Prozent des deutschen Energiebedarfs aus Quellen wie Sonne, Wind oder Biomasse kommen. 2016 waren es aber erst 14,8 Prozent und damit nur 0,2 Prozentpunkte mehr als im Jahr davor. Spitzenreiter in Europa ist Schweden mit einem Anteil von 53,8 Prozent. Finnland kam auf 38,7, Lettland auf 37,2 Prozent.